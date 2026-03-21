Conferenza stampa Allegri post Milan Torino: «Domani non faccio niente. Ringrazio i ragazzi. Leao credo sarà sconvocato».

Conferenza stampa Allegri post Milan Torino – Le parole del tecnico toscano intervenuto davanti ai microfoni dei giornalisti

Massimiliano Allegri al termine di Milan-Torino è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

COSA FARA’ DOMANI SERA? «Domani non faccio niente. Ringrazio i ragazzi che mi fanno passare una bella sosta».

SULLA PARTITA «Il Torino nel primo tempo ha fatto un bel blocco centrale e noi forzavamo un po’ troppo la giocata dentro. Abbiamo sofferto. Dopo il vantaggio, si doveva difendere meglio. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi, perché, quando prendi il pareggio a 30 secondi dalla fine del primo tempo e dopo il ko con la Lazio, non era facile fare un secondo tempo così».

IL RITORNO DI RABIOT «Giocatore importante, forte, così come tutti gli altri. Per le caratteristiche che ha è l’unico che abbiamo, ma si completa con tutti gli altri».

SUL RIGORE «Credo sia simile al rigore che ci hanno dato contro la Fiorentina».

LEAO «Credo che verrà sconvocato, credo che l’abbiano sconvocato. Ha bisogno di riposare. Va ringraziato per ciò che ha fatto fino ad ora».

I MINUTI DI RECUPERO «Il recupero è stato giocato bene, abbiamo giocato in avanti conquistato palla e falli. Dopo il 3-2, abbiamo fatto un possesso palla, ma dovevamo stare un po’ più tutti in movimento».

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