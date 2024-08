Condò SICURO sul Milan: «Non vedremo mai più questa formazione, vi spiego il PERCHE’». Le parole del giornalista

Paolo Condò ha commentato sulle pagine di Repubblica il pareggio del Milan contro il Torino. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «Anche il Milan è stato sorpreso da una rivale di forte personalità, perché Paolo Vanoli è insospettabilmente avanti nella riconversione tattica del Torino. Costretto da una preparazione troppo diversificata da Europei e mercato, Paulo Fonseca ha disegnato una formazione che non vedremo mai più, e sarebbe un peccato se a farne le spese fosse l’acquisto “coperto” più prezioso del Milan, Saelemakers. Da terzino non ha funzionato, ma l’anno di Bologna con Thiago Motta ha elevato il suo livello: prima faceva molte cose da 6.5, ora le sa fare da 7. Essendo poi dei vari esterni l’unico in grado di azionare le marce basse, perché gli altri sono tutti attaccanti di ruolo o nell’anima, Fonseca farà bene a tenerselo stretto. Il Milan ha pareggiato in extremis grazie alla panchina, e si sapeva che era una sua forza, e prima aveva subito troppo per le amnesie difensive, e si sapeva che era una sua debolezza».