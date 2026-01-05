Condò analizza la lotta Scudetto: «Milan a Cagliari meno chiessoso, ma se Inter e Napoli non fanno questo, diventerà un problema»

Paolo Condò, giornalista e opinionista, sulle pagine del Corriere della Sera nelle ultime ore, ha analizzato la corsa a tre per il vertice del campionato

La Serie A sta vivendo una fase cruciale della stagione, con tre squadre che hanno provato a scavare un piccolo solco rispetto alle inseguitrici. Inter, Napoli e Milan hanno chiuso l’ultimo turno confermando il loro status di principali candidate al titolo, ma con modalità e caratteristiche differenti.

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Paolo Condò ha messo in evidenza lo stato di salute delle tre big, sottolineando come il rendimento offensivo e la gestione del calendario possano diventare fattori decisivi nel medio periodo, soprattutto in vista dei prossimi incroci diretti e della ripresa degli impegni europei.

ANALISI DELLE TRE FUGGITIVE – «Venendo alle tre fuggitive — sì, è corretto chiamarle così — l’Inter e il Napoli vantano una facilità di arrivare in porta che le conferma in prima fila. Non a caso sono le uniche ad aver segnato più di un gol, assieme al Torino che ha inchiodato il Verona in fondo alla classifica con la formichina Pisa e la Fiorentina all’ultimo respiro. Il Napoli ha preso per il collo la povera Lazio di questi giorni difficili —mercato riaperto, ma per ora solo in uscita — e non l’ha mollata finché non sono scesi i tre punti. L’Inter ha risposto giocando forte per più tempo, segnando un gol in più e sbagliando più chance (contro il Bologna poteva metterne dieci, Ravaglia è stato un acrobata). Inter e Napoli godono di ottima salute, e domenica prossima la confronteranno a San Siro».

IL CALENDARIO DEL MILAN – «Il Milan a Cagliari è stato meno chiassoso, come d’abitudine, ma ha inaugurato con un successo pesante l’ultima fase in cui il suo organico meno profondo dovrà sopportare lo stesso intenso calendario delle altre favorite. Dall’8 al 18 giocherà la bellezza di quattro partite in undici giorni, poi la ripresa delle coppe torchierà le rivali (speriamo) lasciandolo al ritmo circadiano del vecchio calcio: una partita alla settimana, 16 residue da febbraio a giugno. Se Inter e Napoli non staccano il Milan a gennaio, si portano dietro un problema».