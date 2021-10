Condò: «Donnarumma? Antipatici i fischi ma ecco cosa mi ha infastidito»

Paolo Condò, dalle pagine de La Repubblica, ha commentato la sconfitta dell’Italia e anche i fischi a Donnarumma. Le sue parole a riguardo

«La Nations League era un obiettivo di passaggio ghiotto, come la striscia-record di imbattibilità non sembrava matura per concludersi, ma tant’è: questa sconfitta con la Spagna toglie poco allo splendido 2021 dell’Italia di Mancini, semmai l’avvisa che nel 2022 un sacco di avversari ci aspettano per la rivincita. Non la giocheremo a San Siro, ed è un sollievo: se i fischi milanisti a Donnarumma sono stati antipatici, quelli all’inno spagnolo ci hanno fatto vergognare».