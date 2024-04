Condò sicuro su Milan Inter: «Un aspetto al centro di tutto, mi auguro che..»

Paolo Condò ha parlato a Sky Sport in vista del derby tra Milan e Inter di questa sera. Ecco cosa ha detto

Le parole di Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport in vista del derby tra Milan e Inter di questa sera che può valere lo scudetto per i neroazzurri:

LE PAROLE – «Stasera c’è in ballo l’orgoglio dei milanisti, è questo il centro della serata. Se il Milan oggi lasciasse passare l’Inter la depressione e la rabbia prenderebbero il sopravvento. La partita di questa sera non dirà di più o di meno sulla stagione dei rossoneri, ma è chiaro che mi aspetto che evitino di farsi festeggiare in faccia dagli eterni rivali»