Conclusa la prima fase di mercato, ora Maldini ha un’altra strategia

Si può dire che il Milan abbia concluso la prima fase del proprio mercato. Da questa settimana in poi Maldini cambia strategia

Si può dire che il Milan abbia concluso la prima fase del proprio mercato. A Milanello sono già arrivati Giroud, Ballo-Touré, più Brahimz Diaz e Tomori.

Sulla carta queste erano le operazioni più semplici, trattandosi di riscatti a cifre prefissate oppure giocatori facilmente raggiungibili. Da questa settimana in poi si punterà tutto sul trequartista, sul terzo attaccante, sul terzino sinistro e sul centrocampista centrale.

Operazioni che richiederanno un esborso economico importante e che per questo motivo non saranno concluse in tempi rapidi. SI prospettano accordi ad agosto inoltrato, con logoranti trattative per limare le richieste.