Conceicao sicuro: «Paragone con Allegri, Conte e Simeone? Loro hanno già fatto tanto, io devo portare risultati. Il modo di vedere calcio...»

Conceicao in conferenza stampa di presentazione di Juve Milan ha risposto a chi lo paragona ad Allegri, Conte e Simeone.

PARAGONE CON ALLEGRI, CONTE E SIMEONE – «Ho grande rispetto per tutti ma il modo di vedere il calcio è diverso per tutti. Tutti quelli che hai nominato hanno fatto già tanto a grandi livelli, per giudicare me devo portare risultati. Parlare ok ma dobbiamo agire già da domani per portare un ambiente diverso».

