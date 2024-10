Compleanno Pioli: arrivano gli auguri del Milan all’ex tecnico rossonero – FOTO

Attraverso i propri profili social, il Milan si è unito ai tanti messaggi di auguri per il compleanno di Stefano Pioli. L’ex tecnico rossonero, vincitore dell’ultimo scudetto della storia del Diavolo nel 2022, compie infatti oggi 59 anni.

All the best, Stefano! 🎂

Once a Rossonero, always part of the family 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/R0EpZLymBM

— AC Milan (@acmilan) October 20, 2024