Compleanno Pato: arriva il bellissimo VIDEO di auguri del Milan per l’indimenticato campione brasiliano

Compleanno Pato: nel giorno dei suoi 36 anni il Milan ha dedicato un bellissimo post social all’indimenticato campione brasiliano

Oggi, 2 settembre 2025, il mondo del calcio festeggia il 36esimo compleanno di Alexandre Rodrigues da Silva, universalmente noto come Pato. Il Milan ha voluto omaggiare il suo ex attaccante con un post su Instagram, celebrando i momenti indimenticabili che il “Papero” ha regalato ai tifosi rossoneri.

Nato a Pato Branco, in Brasile, il 2 settembre 1989, Pato si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alle sue straordinarie doti tecniche e a una velocità fulminante. Arrivato al Milan nell’estate del 2007, quando era ancora minorenne, il suo esordio fu atteso con grande trepidazione dai supporter del Diavolo. Dovette aspettare gennaio 2008 per poter debuttare ufficialmente a causa delle normative FIFA che impedivano il tesseramento di giocatori extracomunitari minorenni. Quando finalmente scese in campo, l’impatto fu devastante, dimostrando subito il motivo per cui il Milan aveva investito su di lui.

Pato al Milan: un mix di gioie e rimpianti

Il suo percorso in rossonero è stato un sogno a metà. Le sue prime stagioni sono state scintillanti, fatte di gol spettacolari, dribbling ubriacanti e una leggeretezza che lo rendeva imprevedibile per qualsiasi difesa. In totale, Pato ha collezionato 150 presenze con la maglia del Milan, mettendo a segno ben 63 gol.

Il suo palmares con il club meneghino include uno Scudetto e una Supercoppa italiana, conquistati entrambi sotto la guida di Massimiliano Allegri, che è tornato di recente sulla panchina rossonera. Nonostante i successi, il suo cammino è stato segnato anche da numerosi infortuni muscolari che ne hanno frenato la crescita e la continuità, impedendogli di esprimere appieno il suo potenziale.

Il Milan di oggi, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, ha un passato glorioso, e figure come Pato ne fanno parte integrante. Il suo talento purissimo è rimasto impresso nella memoria dei tifosi, che ancora oggi si chiedono cosa sarebbe potuto diventare senza gli acciacchi fisici.

Il post su Instagram del Milan ha riacceso i ricordi di un’epoca in cui Pato era una delle stelle più luminose del calcio mondiale. In un’era di cambiamenti, con Tare a gestire il mercato e Allegri a guidare la squadra, il club non dimentica i suoi campioni del passato. Tanti auguri, Pato, per i tuoi 36 anni!