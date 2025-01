Como Milan, non accedeva da marzo in Serie A: decisive le reti di Theo Hernandez e Leao

Condividi via email

Como Milan, in Serie A non accadeva da circa 10 mesi. Decisivi i tre punti ottenuti dai rossoneri al Sinigaglia

Como-Milan dà seguito alla vittoria ottenuta in trasferta contro l’Hellas Verona il 20 dicembre 2024. Le reti di Theo Hernandez e Leao che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Diao, gol che hanno permesso alla squadra di Conceicao di ottenere un risultato che mancava da circa 10 mesi.

Il Milan ha conquistato due successi esterni consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2024 (tre in quel caso, contro Lazio, Hellas Verona e Fiorentina).