MN24 – Como Milan, indiscrezioni confermate! Ballottaggio aperto, Conceicao può scegliere lui

Como Milan, le indiscrezioni sono confermate: ballottaggio aperto tra Abraham e Morata. Può spuntarla l’inglese

Come appreso da Milannews24, è confermato il ballottaggio aperto in casa rossonera in vista della sfida di oggi pomeriggio contro il Como.

In attacco, Alvaro Morata e Tammy Abraham sono infatti entrambi in corsa per una maglia da titolare. La scelta finale spetterà ovviamente a Sergio Conceiçao che potrebbe anche tenere conto del fatto che lo spagnolo è diffidato e quindi in caso di cartellino giallo salterebbe il prossimo impegno del Diavolo in campionato in casa della Juventus.