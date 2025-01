Como Milan, non solo Pulisic: un altro infortunio per i rossoneri

Como Milan, altri problemi in casa rossonera. Dopo Pulisic anche un altro calciatore esce per infortunio

Ancora problemi per il Milan. Dopo aver perso Christian Pulisic nel corso del primo tempo per un infortunio al flessore, Sergio Conceicao perde anche Malick Thiaw.

Anche per il difensore tedesco si tratterebbe di un problema di natura muscolare. Così come per lo statunitense le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore. Anche il tedesco è da considerare in dubbio per il prossimo turno di campionato contro la Juventus.