Commisso sul problema stadi: «Guardate le milanesi che problemi stanno avendo con San Siro». Le parole del presidente della Fiorentina

Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di Radio 24 del problema stadi. Ecco il suo commento alle parole di Abodi:

«Sono d’accordo con lui: il calcio italiano deve andare avanti. Queste stupidaggini dei vincoli e della Sovrintendenza non le capisco. Come fa uno stadio a essere un monumento pubblico? Questa è una cosa senza senso: uno stadio non è il Colosseo, non siamo al tempo dei romani. Solo due stati in Italia sono stati costruiti da zero, quello della Juve e quello del Frosinone. Guardate Milan ed Inter che problemi stanno avendo con San Siro»