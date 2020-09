Commisso: «Nessuna offerta per Chiesa. Gli ho fatto una promessa»

Rocco Commisso ha parlato del futuro di Federico Chiesa. Oggi Sport Mediaset aveva parlato di un concreto interesse del Milan

Intervenuto ai microfoni di Rtv38, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del futuro di Federico Chiesa: «Fino ad oggi, l’anno passato, non abbiamo mai ricevuto nessuna offerta per Chiesa. Non ci sono mai state, non è vero che ne abbiamo ricevute. Se qualcuno dice che sbaglio mi porti i documenti. Io a Chiesa voglio bene e gli ho promesso che può andare se porta il giusto prezzo. Vediamo cosa succede. C’è anche la possibilità che rimanga».

Nelle scorse Sport Mediaset aveva parlato di un concreto interessamento del Milan nei confronti di Federico Chiesa.