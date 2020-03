Commisso: «Ci sono buone possibilità che il campionato finisca così»

Rocco Commisso ha parlato a proposito della conclusione anticipata del campionato di Serie A e del taglio stipendi per i calciatori

Intervistato da GR Parlamento, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del possibile futuro del campionato di Serie A: «Oggi pensiamo alla salute, poi parleremo di calcio. Vedremo se ci si potrà allenare, ma c’è una grande possibilità che questo campionato non possa terminare».

TAGLIO STIPENDI – «Quella della la Juventus è una buona iniziativa, anche noi stiamo studiando un’azione per il bene del club e per il nostro futuro. La Juve è un esempio per tutti, Fiorentina compresa, ma non abbiamo ancora preso in tal senso una decisione».