Commisso ATTACCA il Milan: «Perché non è stato PENALIZZATO? Non ho fiducia nel calcio italiano per QUESTO motivo»

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso attacca senza mezzi termini il Milan sulle colonne della Gazzetta dello Sport di oggi

Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato dichiarazioni forti alla Gazzetta dello Sport, criticando la mancanza di penalizzazioni per Milan e Inter nonostante i loro debiti elevati. Ha sottolineato come la Juventus sia stata l’unica squadra a subire conseguenze per irregolarità finanziarie, mentre altri club hanno continuato a spendere senza essere sanzionati.

LE SUE PAROLE – «Se in questi cinque anni ho visto miglioramenti come organizzazione, rispetto delle regole e governance? Ho ancora fiducia, ma la risposta è no. La Juventus ha subito una penalizzazione per irregolarità, ma Milan e Inter hanno continuato a spendere nonostante centinaia di milioni di debiti e non sono state mai penalizzate per questo. Non si è voluto intervenire. Questi club, a partire dalla Juve, volevano aggiustare i bilanci con i soldi della Superlega a scapito dei tornei nazionali. Per fortuna quel progetto è fallito e il calcio si è salvato».

L’INTERVISTA DI COMMISSO ALLA GAZZETTA DELLO SPORT