Come si affronta il Salisburgo? Pioli concorda con Tonali

Stefano Pioli, nella conferenza stampa odierna, ha parlato dell’approccio che dovrà avere il Milan nella sfida di domani col Salisburgo

«Ha ragione Sandro, non siamo capaci a gestire il risultato. Non possiamo avere un atteggiamento di attesa, siamo portati ad attaccare. Dovremo farlo con compattezza ed equilibrio, abbiamo un avversario forte e veloce in ripartenza per la qualità degli attaccanti che hanno».

