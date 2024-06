Colpani Milan: la Lazio accelera per il centrocampista ma c’è un OSTACOLO

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Colpani. La Lazio fa sul serio per il centrocampista ma c’è un ostacolo

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Lazio avrebbe individuato in Andrea Colpani del Monza il calciatore perfetto per sostituire Felipe Anderson, trasferitosi a parametro zero al Palmeiras.

Tra le due società sarebbero partiti i primi contatti con Lotito che però dovrà vedersela con la concorrenza del calciomercato Milan ma soprattutto della Fiorentina: il nuovo allenatore Palladino, che ha allenato l’italiano proprio al Monza, vorrebbe riaverlo a disposizione anche a Firenze.