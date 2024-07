Colpani Fiorentina, adesso è UFFICIALE! niente Milan per l’obiettivo: il COMUNICATO e i dettagli del trasferimento

Andrea Colpani ha scelto la Fiorentina. Nulla da fare per il calciomercato Milan che in passato fu vicino ad acquisire il talento. L’azzurro arriva ai gigliati dal Monza per quattro milioni di euro di prestito più dodici di diritto di riscatto. Di seguito il comunicato riportato sul portale ufficiale dei viola.

COMUNICATO – «ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Colpani dall’ A.C. Monza. Colpani, nato a Brescia l’ 11 maggio 1999, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e, nell’ultima stagione con la maglia del Monza, ha realizzato 8 gol in 39 apparizioni. Il nuovo calciatore viola ha indossato, inoltre, le maglie delle Nazionali giovanili azzurre e, nel 2023, è stato anche convocato dalla Nazionale maggiore».