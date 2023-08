Sono ore di riflessione in casa Milan sul futuro di Lorenzo Colombo. L’attaccante è richiesto in prestito dal Monza: le ultime

Il Milan continua a riflettere sul da farsi per quanto concerne il futuro di Lorenzo Colombo. Una vera e propria decisione non è stata ancora presa e molto dipenderà dall’eventuale arrivo di un nuovo attaccante. A fare il punto della situazione è Tuttosport.

Il club rossonero non ha ancora sciolto le riserve su chi sarà il vice Giroud, che potrebbe arrivare anche dal mercato. Intanto Galliani non nasconde affatto il forte interesse da parte del Monza per avere il giovane attaccante in prestito (qui le sue parole).