Colombo è la chiave per giungere ad un giocatore italiano

Lorenzo Colombo potrebbe lasciare il club rossonero. Il suo cartellino sarebbe fondamentale per mettere le mani definitivamente…

Il Milan non ha ancora trovato la quadra giusta per concludere l’affare Sandro Tonali. Il giocatore, giunto in prestito per 10 milioni, non ha brillato in questa stagione e dunque il riscatto di altri 15 milioni di euro avrebbe storto il naso alla dirigenza di Via Aldo Rossi, che vorrebbe uno sconto.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo potrebbe giocare la carta Lorenzo Colombo oltre che a Brescianini per abbassare ulteriormente il prezzo. Entrambi i giocatori piacciono al Brescia.