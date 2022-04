Collovati su Investcorp: «Ben vengano i fondi che abbiano le risorse per far crescere il nostro calcio». Ecco le parole dell’ex Milan

Ecco le parole di Fulvio Collavati, ex difensore del Milan e attuale commentatore tecnico, sull’interesse di Investcorp di acquistare il Milan:

«Parliamoci chiaro, gli arabi ormai mancano soltanto in Italia. Ci sono in Francia col Paris Saint-Germain, da anni ormai sono presenti anche in Inghilterra, ora stanno per sbarcare in Serie A. Sì, sono assolutamente fiducioso. Ben vengano persone e fondi che abbiano le risorse economiche per far crescere il nostro calcio. Questi sceicchi sono contro la Superlega per il semplice motivo che non ne hanno bisogno, e non vogliono che venga instaurata perché permetterebbe agli altri club che vi partecipano di arricchirsi. Se il Milan dovesse passare ad Investcorp sarei assolutamente ottimista sul futuro»