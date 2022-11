Collina: «Recupero extralarge? C’è una cosa che va evitata»

Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri della FIFA, ha parlato dei recuperi extralarge al Mondiale in Qatar

Intervistato da SportMediaset, Pierluigi Collina ha parlato così dei recuperi extralarge concessi al Mondiale in Qatar:

«Quello che vogliamo evitare è fare una partita della durata di 42, 43, 44, 45 minuti di gioco attivo. Questo è inaccettabile. Voglio sottolineare l’esultanza di un gol perché è un momento di gioia per una squadra, per l’altra forse no. Ma una esultanza può durare un minuto, anche un minuto e mezzo. Quindi se ce ne sono due o tre gol in un tempo è facile perdere 3, 4, 5 minuti solo per le esultanze. Questo deve essere considerato e compensato».