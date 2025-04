Coco senza mezzi termini sul Milan: «C’è un casino incredibile. Si sentono orfani»

Condividi via email

Coco ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, nella quale ha parlato dei casini che sta vivendo il Milan, delle mancanze dal punto di vista societario

Francesco Coco, ex calciatore di Milan, Inter e Barcellona tra le altre, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Non ha usato mezzi termini sulla gestione societaria dei rossoneri.

LE PAROLE: «Oggi al Milan non esiste una società, c’è un casino incredibile. E’ evidente che i calciatori non hanno un punto di riferimento, si sentono orfani di una figura come quella di Paolo Maldini».