Classifica Serie A aggiornata, Roma Napoli finisce 1-1: distanza invariata tra i giallorossi e il Milan

Classifica Serie A, come cambia la situazione dopo il pareggio maturato all’Olimpico tra Roma e Napoli

Il match tra Roma e Napoli, andato in scena allo Stadio Olimpico, si è chiuso sul risultato di 0-1, decisivo il gol di Spinazzola. In attesa di Cagliari–Lazio, match in programma domani sera, questa la classifica di Serie A aggiornata:

Napoli 53 (23 partite giocate)

Inter 51 (22)

Atalanta 47 (23)

Juventus 40 (23)

Fiorentina 39 (22)

Lazio 39 (22)

Bologna 37 (22)

Milan 35 (22)

Roma 31 (23)

Udinese 29 (23)

Torino 27 (23)

Genoa 26 (23)

Hellas Verona 23 (23)

Lecce 23 (23)

Como 22 (23)

Cagliari 21 (22)

Empoli 21 (23)

Parma 20 (23)

Venezia 16 (23)

Monza 13 (23)