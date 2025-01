Classifica Serie A aggiornata, vince la Roma con il Genoa: i giallorossi accorciano momentaneamente sul Milan

Condividi via email

Classifica Serie A aggiornata, la Roma accorcia sul Milan in attesa del big match che vedrà i rossoneri impegnati con la Juve

Vince la Roma allo Stadio Olimpico contro il Genoa. La squadra guidata da Claudio Ranieri si impone per 3-1 sul Grifone. I giallorossi salgono così a quota 27 punti in classifica dopo 21 giornate. Sono a -4 dal Milan, che però ha giocato due partite in meno.

La classifica aggiornata: