Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia dopo i match delle 15 Salernitana-Cagliari e Bologna-Frosinone. Ecco la classifica

Come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo la vittoria del Bologna per 2-1 contro il Frosinone e il pareggio della Salernitana per 2-2 contro il Cagliari. Ecco la classifica:

Inter 22

Milan 21*

Juventus 17*

Fiorentina 17*

Napoli 17

Roma 14

Bologna 14

Atalanta 13*

Lazio 13

Lecce 12*

Monza 12

Frosinone 12

Sassuolo 10

Torino 9

Genoa 8*

Verona 8

Udinese 5*

Empoli 4*

Salernitana 4

Cagliari 3