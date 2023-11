Classifica Milan: il confronto con lo scorso anno, dati in peggioramento

Il Milan di Pioli sta attraversando un momento difficile, il confronto con la classifica dell’anno scorso evidenzia un peggioramento

come evidenziato da Sky Sport i rossoneri hanno 3 punti in meno, hanno più punti di distacco dal primo posto segnato 5 gol in meno e subito 1 in più. L’unica cosa che non è cambiata è la posizione in classifica.