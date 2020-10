Classifica marcatori all-time: Ibrahimovic punta Inzaghi, Riva e Mancini

Classifica marcatori all-time della Serie A: Zlatan Ibrahimovic può puntare al terzetto composto da Riva, Inzaghi e Mancini

Zlatan Ibrahimovic punta Gigi Riva, Filippo Inzaghi e Roberto Mancini, trio al ventesimo posto della classifica dei 100 giocatori che nella storia del campionato italiano di calcio hanno realizzato più reti.

All’attaccante svedese mancano 20 gol per raggiungere la top 20 e la doppietta realizzata all’Inter, che lo ha portato a quota 136 reti in Serie A. Prima di arrivare a Mancini, Inzaghi e Riva, però, la punta svedese dovrà superare altri grandi campioni della Serie A: da Luis Vinicio e Carlo Reguzzoni, al 23° posto in classifica, a Vincenzo Montella ed Enrico Chiesa, passando per Hernan Crespo e Omar Sivori.