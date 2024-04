Chukwueze sempre più in fiducia, in Sassuolo Milan sarà titolare? Pioli ha deciso. Le ultime sulla formazione dei rossoneri

Chukwueze è uno dei titolari in Sassuolo Milan. L’esterno nigeriano è sempre più in forma e Pioli ha deciso di puntare su di lui per il match di oggi pomeriggio alle 15:00 al Mapei Stadium.

Ovviamente Pioli vuole fare rifiatare Pulisic in vista della sfida importante di Europa League contro la Roma in programma giovedì pomeriggio. Il nigeriano ha un’altra opportunità per mettersi in mostra.