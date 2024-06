Calciomercato Milan, PIANI stravolti in attacco dopo il rinnovo di Jovic. Cosa succede ora

Calciomercato Milan, PIANI stravolti in attacco dopo la decisione dei rossoneri sul rinnovo di Jovic. Cosa succede ora

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Milan per quanto riguarda le entrate, svelando come i piani dei rossoneri in attacco potrebbero cambiare dopo la decisione di continuare con Luka Jovic.

Stando a quanto si apprende il club starebbe ora valutando l’inserimento in rosa di una seconda punta alternativa al prossimo numero 9 (Broja in pole), un profilo che invece era dato quasi per scontato fino alle ultime ore.