Chukwueze Milan, il club avanza questa richiesta: il nigeriano si gioca il futuro. I dettagli

Chukwueze Milan, il club avanza questa richiesta: l’esterno nigeriano si gioca il futuro in rossonero. I dettagli

Il gol realizzato al Bentegodi contro il Verona ha rilanciato le ambizioni di Samuel Chukwueze. Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro dell’esterno arrivato la scorsa estate dal Villarreal.

Il nigeriano ha accettato di buon grado di fare l’alternativa a Pulisic in questa stagione, ma per il futuro il Milan gli chiede sì di continuare ad essere un’alternativa ma decisiva, con continuità e qualità. Perché una squadra come quella rossonera ha bisogno di tanti giocatori dello stesso livello.