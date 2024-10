Chukwueze Milan, l’acquisto da 28 milioni è un flop: si valuta la cessione

Chukwueze Milan, si sta rivelando un flop l’acquisto da 28 milioni: per il nigeriano non è da escludere l’ipotesi cessione. La situazione

Chukwueze, dopo i segnali positivi mandati in estate durante il precampionato, è praticamente scomparso dai radar del Milan. Finora il nigeriano ha giocato 6 partite, di cui 2 solo da titolare, senza lasciare traccia.

Per l’acquisto più costoso del mercato Milan degli ultimi 2 anni (28 milioni) non è quindi da escludere l’ipotesi di una cessione, addirittura a cifre inferiori al prezzo di acquisto. A meno che non riesca a dare una svolta alla sua stagione… A riferirlo è Gazzetta.it.