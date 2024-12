Chukwuemeka Milan, è lui il colpo a sorpresa per il centrocampo? Piovono conferme, queste le condizioni

Chukwuemeka Milan, il centrocampista del Chelsea potrebbe essere il colpo dei rossoneri in mediana: contatti per gennaio

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan a gennaio potrebbe cogliere l’opportunità Chukwuemeka, centrocampista pupillo di Moncada e in uscita dal Chelsea.

Il Milan ha riattivato i contatti per Chukwuemeka. E’ un pallino di Moncada che si sta decidendo a sferrare l’affondo decisivo. Carney ha già detto sì. Il Celtic allo stato attuale è in pole. Moncada parla con gli agenti e mantiene una situazione di controllo sul ragazzo. L’idea sarebbe quella di prendere Carney in prestito con diritto di riscatto sfruttando la volontà del ragazzo di cambiare aria. Le condizioni del trasferimento saranno fondamentali, il Milan vorrebbe sfruttare solo un’eventuale occasione. Le prossime settimane saranno decisive dunque per capire se l’affare potrà effettivamente decollare.