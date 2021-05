Christillin: «L’Uefa pronta a sanzionare la Juve e Superlega, vi spiego»

Evelina Christillin, membro di Fifa e Uefa, ha rilasciato un’intervista, tornando a parlare di Superlega e di Juve

Ai microfoni di Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch’io Sport è intervenuta Evelina Christillin, membro Fifa e Uefa. Le sue parole riprese da ITASportPress.

CORSA CHAMPIONS – «Sulla carta Milan e Napoli hanno qualcosa in più. Poi si vedrà all’ultimo giro. Temo che la Juventus sia un po’ sfavorita. Il Milan però ha una gara difficile contro l’Atalanta – a cui faccio i complimenti – . La Juve sarà col Bologna e il Napoli col Verona. Vedremo».

SUPERLEGA – «Agnelli? Non l’ho sentito, mi ha mandato un messaggio per la mia rielezione alla FIFA ma per il resto no. Faccio parte della UEFA e non cambio idea rispetto a ciò che ho detto in passato e ribadito da tanti. L’ordinamento sportivo della UEFA è chiaro, se uno sta fuori non può partecipare alle varie competizioni. I tre club che non si sono tirati fuori dalla UEFA avranno ripercussioni, non so quale sia la durata di questi tempi ma vedremo cosa diranno i tribunali. Da juventina tengo le dita incrociate».