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Chivu a DAZN: «Scudetto chiuso? Faccio come i miei colleghi. Siamo vicini all’obiettivo»

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55 minuti ago

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Chivu ha rilasciato un’intervista a DAZN nel post partita di Como-Inter nella quale ha mandato una netta frecciata ad Allegri e Conte

Cristian Chivu al termine di Como-Inter match vinto in rimonta dalla sua squadra, ai microfoni di DAZN, ha lanciato una frecciata pesante ad alcuni dei suoi colleghi: nella fattispecie Massimiliano Allegri e Antonio Conte. I due infatti a più riprese hanno ribadito come l’obiettivo delle proprie squadre fosse quello di arrivare tra i primi 4 posti in classifica.

Hanno chiesto all’allenatore nerazzurro se a suo avviso il discorso Scudetto fosse chiuso, la risposta è stata decisamente provocatoria!

FACCIO COME I MIEI COLLEGHI«Scudetto chiuso? Faccio come i miei colleghi che parlano di qualificazione in Champions League e siamo felici perché ci avviciniamo all’obiettivo».

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