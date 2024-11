Chiffi non convince Marelli in Milan Juve: «Il giallo di Leao è provocato da un suo errore. E il minuto di recupero…». Le parole del moviolista

Chiffi, arbitro di Milan Juve, non ha convinto pienamente il moviolista Luca Marelli che a Dazn ha spiegato gli errori commessi dall’arbitro nel primo tempo.

MARELLI SU CHIFFI – «Un po’ impreciso Chiffi. Manca il giallo a Conceicao. E’ corretto quello a Leao per protesta, ma provocato da un errore di Chiffi. Giallo di Gatti molto duro, poteva essere fischiato solo fallo senzaammonizione. Minuto di recupero? È stato assegnato un calcio d’angolo a 44:58, in questo caso con esperienza si fa aggiungere un minuto di recupero per battere il calcio d’angolo: non è uno scandalo, è normale. Ha diritto di battere calcio d’angolo a 44:58 e per evitare proteste è stato aggiunto minuto nel caso in cui ci fosse stato un gol».

LA MOVIOLA DI MILAN JUVE