Chiesa Milan, si COMPLICA il TRASFERIMENTO del calciatore in Spagna: cosa sta SUCCEDENDO. Le ULTIMISSIME

Non è più certo il passaggio al Barcellona di Federico Chiesa. La situazione del calciatore, accostato anche al Milan, è tuttora in bilico

Potrebbe non essere neanche il Barcellona la prossima destinazione di Federico Chiesa, accostato anche al mercato Milan in questa sessione di trattative. Il calciatore, in uscita dalla Juventus, era dato vicino al club blaugrana, ma, secondo quanto riportano dalla Spagna, il suo passaggio in Catalogna non sarebbe cosa certa.

Per Marca infatti, l’attaccante classe ’97 non sarebbe più un obiettivo per la squadra allenata da Hansi Flick, che preferirebbe altri profili per rinforzare il proprio organico.