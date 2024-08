Chiesa Milan, le PAROLE di Cobolli Gigli: ​​«Il padre di Federico farà così. Il suo CARATTERE è dovuto da QUESTO»

L’ex presidente della Juventus Cobolli Gigli ha parlato della situazione dell’ex obiettivo del Milan Federico Chiesa

Durante la trasmisisione di TuttoMercatoWeb Calciomercato e Ritiri, l’ex presidente della Juventus ha parlato della situazione di Federico Chiesa, ex obiettivo del calciomercato Milan.

LE SUE PAROLE – ​​«Cambiare pochi giocatori, perché è difficile ricostruire da zero. Sono convinto di Motta, i giocatori stanno gradualmente imparando la sua filosofia di calcio, ma il campionato inizia tra meno di 15 giorni e mancano ancora 3-4 giocatori importanti nel disegno che vuole fare la Juve. Ho visto che il padre è partito per Torino, credo avrà l’intenzione di stemperare un po’ gli animi, magari per far rientrare la situazione. Che Chiesa abbia un carattere difficile, dovuto anche all’infortunio, ci sta, ritengo possibile però che possa rientrare nel contesto tattico di Motta. Alla Juve mancano delle ali e lui ci può rientrare. Non può chiedere però un aumento visto che questo non rientra nell’attuale situazione del club».