Chiesa Milan: la Juventus abbassa il prezzo! Ora è un’occasione, ecco la cifra per avere l’attaccante italiano

Continua a scendere la richiesta della Juventus per Federico Chiesa. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, adesso potrebbe bastare una proposta da 20 milioni di euro per l’attaccante, accostato anche al mercato Milan.

Un’offerta che potrebbe arrivare in particolare dalla Premier League, più nello specifico da una squadra tra Tottenham, Chelsea ed Aston Villa. Al momento, però, non ci sono ancora proposte concrete.