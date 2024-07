Chiesa Milan, il CONSIGLIO di Bonucci: «Ha bisogno di fare quello step di crescita, ho un augurio per il suo futuro»

L’ex difensore della Juve e del Milan, Leonardo Bonucci, dà un consiglio al suo ex compagno Federico Chiesa per il futuro

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci si è espresso così in vista del prossimo campionato di Serie A, parlando anche del futuro di Federico Chiesa, accostato al mercato Milan e in aria d’addio ai bianconeri.

CHIESA – «Lontano dalla Juve? Non lo so. Credo che lui debba capire cosa voglia. Negli ultimi anni ha avuto difficoltà fisiche e caratteriali, ora ha bisogno di fare un step per diventare un top. Mi auguro che sia alla Juventus, però mi auguro che capisca questo step di crescita che deve fare».

