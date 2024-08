Chiesa Milan, SI PUÒ FARE! I rossoneri osserveranno e nel caso… AGIRANNO: tutti i DETTAGLI sull’obiettivo di mercato

Il mercato Milan non è terminato con l’acquisto di Fofana. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri seguiranno le situazioni legate a tre giocatori nelle ultime settimane per poi agire in caso di ghiotte possibilità di mercato.

Tra i calciatori seguiti anche Chiesa, esterno fuori dal progetto della Juve e che è conteso con la Roma, da tempo sul giocatore.