RAPPORTO CON BONUCCI – «Ci vediamo anche fuori dal campo ma non siamo sempre insieme (ride ndr). Per fortuna entrambe le mogli lo hanno accettano, non solo gelose. Il suo addio alla Juve per il Milan. Ci sono rimasto tanto male, gli scrissi i privato. Sono uno a cui piace mantenere privati certi discorsi. Lui me lo disse a voce una mattina, io la sera stessa gli scrissi un messaggio con tante cose. Le scelte delle vita vanno rispettate. Io già avevo letto la notizia ma non ci credevo perché era uscito altre volte. Con tutto il rispetto il Milan di allora non era il Real Madrid. Era un Milan in difficoltà in cui andava nettamente a peggiorare. Andare oggi sarebbe diverso, lui faceva un salto indietro dopo un momento di difficoltà. Ma se fossimo andati in vacanza insieme il mese prima come gli altri anni sicuramente non sarebbe andato. Gli avrei aperto un po’ la vista e gli avrei fatto capire che stava facendo un errore. Ma se ne è reso conto molto presto».