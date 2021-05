Champions, da qui si riparte: ora tocca a Maldini e Massara fare i miracoli

La qualificazione in Champions League sarà il punto di partenza per i rossoneri. Nelle casse societarie entreranno soldi freschi

La qualificazione in Champions League sarà il punto di partenza per i rossoneri. Nelle casse societarie entreranno soldi freschi per risanare il bilancio e gestire il mercato estivo con più tranquillità.

Stefano Pioli ha fatto il suo miracolo con una rosa che sicuramente è andata oltre le aspettative. Ora tocca a Maldini e Massara allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Non sarà per niente facile, perché Elliott comunque non farà spese pazze e ha posto i soliti paletti relativi ad ingaggi, età media dei giocatori e budget complessivo.