Chalobah Milan, ritorno di fiamma per il difensore del Chelsea: svelato il PREZZO. Tutti gli aggiornamenti

In estate il Milan andrà a caccia di almeno un nuovo difensore da aggiungere al proprio pacchetto di centrali. Tra i possibili nomi non è da scartare quello di Trevor Chalobah.

Il difensore del Chelsea ha giocato più o meno con continuità tranne che in questa stagione (ai box da agosto a marzo per un problema alla coscia). Una volta arruolatile è stato subito schierato in prima linea: per questo il valore oggi si aggira sui 10-15 milioni di euro.