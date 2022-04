Cessione Milan: ecco quando potrebbe esserci il passaggio di proprietà

Tra gli argomenti di attualità in casa Milan c’è anche la cessione del club. Ecco una possibile data per il passaggio a Investcorp

secondo quanto riportato da ‘Il sole 24 Ore’, la settimana appena iniziata potrebbe risultare quella decisiva per il closing: se tutto andrà come precisto, infatti, la firma per il passaggio del club rossonero potrebbe esserci il prossimo venerdì 29 aprile. Le negoziazioni – si legge. stanno proseguendo e sembra che ormai diversi paletti siano stati superati.