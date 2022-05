Ceferin sentenzia: «La Superlega non esiste più»

Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla Superlega e non solo. Le parole

Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha parlato ai microfoni di Sportske Novosti.

SUPERLEGA – «È finita. Stanno cercando di soddisfare un po’ di più il loro ego, ma la cosa non potrebbe mai funzionare comunque».

COMPETIZIONE PREFERITA – «Assolutamente la Champions League. La partita City-Real è stata il miglior spot per questa competizione».

FINAL FOUR DI CHAMPIONS – «È una buona idea, ma si perde qualche partita. Non giochi in casa e fuori, e ci sono meno gare per i detentori dei diritti TV. È troppo presto per condividere nuove idee con i media, ma ci sono piani per il futuro».