Ceccarini: «Rinnovo Leao? Fase di stallo. Il Milan ha due alternative in mente»

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Rafael Leao con il Milan

Dalle colonne di TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato così del rinnovo di Rafael Leao con il Milan:

«Zero novità e uno stallo che lascia trasparire qualche preoccupazione. È questa la fotografia attuale della vicenda Leao-Milan. Un segnale non certo confortante ma che rispecchia la realtà del fatti. Per il club rossonero la questione è centrale. Il forte attaccante portoghese ha manifestato a più riprese la volontà di restare al Milan ma ancora non ci sono stati passi avanti. La posizione del club è chiara da tempo. L’offerta è di 7 milioni a stagione. Non si andrà oltre. Certo se la situazione non si dovesse sbloccare e si arrivasse così a fine campionato la società rossonera si troverebbe costretta a prendere in considerazione un’eventuale offerta, considerato il contratto in scadenza nel giugno 2024. Il Chelsea resta dietro l’angolo. Maldini e Massara sono sempre in movimento e valutano idee nel caso tutto si dovesse ulteriormente complicare. Tra queste ci sono sicuramente Saint-Maximin del Newcastle e Lang del Bruges».