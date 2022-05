Ceccarini: «Lunedì le visite mediche di Origi con il Milan, su Sanches...»

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Milan per quanto riguarda Origi e Renato Sanches: le sue parole

Niccolò Ceccarini ha detto la sua a TMW su Origi e Renato Sanches in ottica Milan:

«Il Milan invece sta valutando il da farsi nel reparto offensivo. L’infortunio al crociato terrà fuori Ibrahimovic per almeno 7-8 mesi. Lunedì Origi, dopo la finale di Champions League, farà le visite mediche. Resta da capire se il club rossonero si fermerà così oppure deciderà di prendere in considerazione un’altra alternativa. Scamacca resta un’opzione ma non a 45 milioni come invece chiede il Sassuolo. Intanto per il ruolo di esterno alto a destra, oltre alle solite opzioni Berardi e Asensio, c’è da tenere in considerazione la pista De Ketelaere. La richiesta del Bruges è di 40 milioni di euro. Per quanto riguarda le altre trattative, il Milan è pronto a definire gli ultimi dettagli con il Lille per Botman e continua a lavorare per Renato Sanches. Un’altra opzione per il centrocampo resta Barak, che però piace tanto anche al Napoli