Rinnovi Milan, Ceccarini: «Vicini quelli di Leao e Bennacer»

Intervenuto con un’editoriale su Tuttomercatoweb, Nicolò Ceccarini ha parlato del Milan con un focus sui rinnovi di Leao e Bennacer

«Intanto in casa Milan dopo il rinnovo di Theo Hernandez, in agenda ci sono anche altri appuntamenti. Il prossimo accordo che verrà ratificato è quello di Bennacer. L’intesa fino al 2026 è già stata trovata e presto ci sarà anche l’annuncio ufficiale. L’algerino andrà a guadagnare intorno ai 3 milioni di euro a stagione più bonus. La società rossonera è vicina all’accordo anche per Leao»